Quatorze mois de prison pour un mari violent coupable de coups sur son épouse

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné, vendredi, un trentenaire qui séjournait dans un centre pour réfugiés à Jalhay (province de Liège) pour des coups et blessures volontaires portés à son épouse. Le ministère public avait qualifié les faits de menaces par geste et de tentative de meurtre sur la mère de leurs quatre enfants.

Les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis en novembre. Le 28 du mois, une première dispute avait éclaté au sein du couple, et l'homme, né en 1986, se serait muni d'un couteau, avec lequel il aurait menacé sa femme. Des faits contestés par le prévenu mais corroborés par la déclaration de deux enfants du couple. Le lendemain, le prévenu aurait tenté d'étrangler son épouse. "Madame explique qu'il l'a poussée sur le lit à plat ventre, qu'il lui a mis une main sur la bouche et qu'avec l'autre main, il l'a étranglée. Madame indique qu'il lui a dit qu'elle allait rejoindre sa mère décédée et qu'il a dit aux enfants qu'il était temps de dire au revoir à leur maman", détaillait la procureure du Roi.

La nièce de la victime indiquait avoir reçu les confidences de sa tante disant que son mari avait tenté de l'étrangler.