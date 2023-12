Quatorze personnes interpellées en Belgique et à l'étranger dans un dossier de drogue

Des perquisitions menées mardi matin en quatorze endroits différents dans les provinces de Limbourg, Namur et Liège ont permis d'appréhender douze personnes dans le cadre d'une vaste enquête sur un réseau criminel. Plusieurs descentes ont également été effectuées en Espagne et aux Pays-Bas, où deux arrestations ont été ordonnées. Cette opération d'envergure menée par le juge d'instruction de Tongres s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur une organisation criminelle impliquée dans le trafic international de stupéfiants ainsi que dans la mise en place et l'organisation de sites de production et de stockage de drogues de synthèse.