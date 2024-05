Quatre ans avec sursis pour un coup de couteau de chasse dans l'abdomen à Dinant

Le 24 juin 2020, le prévenu, né en 1986, participait à un barbecue organisé dans le cadre d'un anniversaire. Lors de l'évènement, il a été impliqué dans une altercation avec plusieurs personnes. Il a quitté les lieux et est revenu un peu plus tard armé d'une barre de fer et d'un couteau de chasse de 15 cm de long. Il a alors poignardé un ami qui tentait de le raisonner en plein ventre. "Il n'y a qu'une plaie mais monsieur a fait un aller-retour avec l'arme, ce qui équivaut à deux coups", a précisé le parquet de Namur.

Ce dernier et la partie civile estiment la tentative d'homicide établie sur base de la nature de l'arme utilisée et de la zone visée. La défense, elle, demande une requalification en coups et blessures volontaires. Le tribunal a finalement retenu la qualification initiale, à savoir celle de la tentative d'homicide.