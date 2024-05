Quatre ans avec sursis pour une tentative d'homicide à Dinant

Un homme poursuivi pour deux tentatives d'homicide commises à Dinant, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023 et du 12 au 13 janvier 2024, a écopé mercredi matin de quatre ans de prison assortis d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive. L'une de ces deux tentatives d'homicide a été requalifiée en coups et blessures volontaires.

La seconde tentative d'homicide a quant à elle été déclarée établie. Le prévenu a porté plusieurs coups de couteau à la victime. Une dizaine de plaies ont été relevées au visage, aux bras et dans la région thoracique.

Lors des premiers faits, le prévenu a donné deux coups de serpe à la victime occasionnant plusieurs plaies et un léger traumatisme crânien. Le prévenu reconnait la matérialité des faits mais conteste avoir voulu tuer la victime. Il a expliqué devant le tribunal s'être saisi de cette serpe pour se défendre. Cette prévention a été requalifiée, par le tribunal correctionnel de Dinant, en coups et blessures volontaires.

Parmi les conditions que le prévenu devra respecter dans le cadre de son sursis probatoire figurent celles de ne plus consommer d'alcool et de stupéfiants, le prouver par des analyses sanguines et d'urine, suivre une formation sur la gestion de la violence, ainsi que chercher un emploi ou suivre une formation professionnelle.