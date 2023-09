Quatre ans de prison après opposition pour un prévenu poursuivi pour vente de drogue

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi en fin d'après-midi deux peines de deux ans de prison dont une avec un sursis probatoire de cinq ans contre Laurent G. Ce dernier, condamné par défaut à deux peines de deux ans de prison pour un trafic de cocaïne et de cannabis, avait formé opposition aux jugements. Le ministère public avait requis à son encontre la confirmation des deux peines de prison.

Deux périodes infractionnelles étaient reprochées à l'opposant. Entre octobre 2022 et février 2023, Laurent G. reconnaît avoir détenu de la cocaïne et du cannabis, mais contestait la vente de ces deux produits. Entre juin et septembre 2020, l'opposant ne contestait pas avoir "dépanné quelques amis en cocaïne". Condamné par défaut à deux ans de prison pour chaque dossier, l'homme avait formé opposition aux jugements.

Le ministère public avait requis la confirmation des deux jugements, s'opposant à toute mesure de faveur. "Son casier judiciaire fait cinq pages, avec des condamnations pour stupéfiants, vols, coups et blessures volontaires. Et là il est actuellement sous mandat d'arrêt pour le vol de cartes Pokémon", avait précisé la substitute Broucke. Me Poisson, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire.