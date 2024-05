Quatre ans de prison avec sursis partiel pour double tentative de meurtre la même nuit

C'est la victime qui a appelé la police le 29 janvier 2023, alors qu'elle s'était réfugiée dans la salle de bain de son logement à Villers-la-Ville. Elle venait de faire l'objet d'une tentative d'étranglement de la part de son compagnon. Entendue une première fois, elle a minimisé les faits, étant sous l'emprise de cet homme. Ce dernier a été interpellé et a reconnu avoir "un peu déconné".

L'enquête a montré qu'avant les faits commis à Villers-la-Ville, le couple s'était disputé sur un parking de Nivelles, après une soirée arrosée. Les policiers ont visionné les images de ce premier épisode : on y voit le prévenu mettre la victime au sol et la frapper à coups de pied et de poing, avant l'intervention d'un tiers. Ensuite, le prévenu est remonté dans sa camionnette et les policiers indiquent qu'il a percuté la jeune fille, qui s'est à nouveau retrouvée à terre. Elle est parvenue à s'enfuir en courant et est rentrée chez elle par ses propres moyens. L'homme était déjà sur place et la dispute s'est prolongée avec cette tentative d'étranglement.