Quatre ans de prison avec sursis probatoire pour des viols sur mineure commis au Canada

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant de Wavre, né en 1984, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire total. L'homme était poursuivi pour des viols sur une mineure d'âge, commis en 2017 au Canada. Le prévenu réalisait un doctorat dans une université canadienne à l'époque, et a eu des relations sexuelles avec une fillette de 12 ans. Lorsque celle-ci a révélé les faits, l'intéressé était rentré en Belgique et enseignait dans une école secondaire de Nivelles.

Le prévenu est rentré en Belgique fin 2017 et la Sureté canadienne s'est mise en rapport avec les autorités belges lorsque la victime a fait des révélations au Canada. Lors d'une perquisition menée à son domicile, les enquêteurs belges ont trouvé dans l'ordinateur de cet enseignant plusieurs centaines de photos pédopornographiques.

À l'audience, l'homme avait reconnu les faits, précisant qu'il était déboussolé au moment de ce séjour canadien, et qu'il se rendait compte aujourd'hui de la gravité des faits. Il a suivi un traitement d'initiative, et a trouvé un autre travail qui ne le met plus en contact avec des mineurs d'âge.