Quatre ans de prison ferme pour de multiples vols en état de récidive

Plusieurs vols, avec effraction ou non, étaient reprochés à l'homme détenu. Ce dernier a notamment volé de l'argent, des portefeuilles, des GSM, des télévisions, etc. Les voisins de Nicolas L. et sa mère font partie de la longue liste des victimes. Le prévenu ne contestait pas la détention d'un couteau et jurait que la détention d'un spray au poivre à la fraise "était pour sa fille".

Une peine de six ans de prison avait été requise contre Nicolas L., en état de récidive et qui comptabilise sept pages de casier judiciaire et 23 condamnations à son actif. La défense avait sollicité un sursis probatoire.