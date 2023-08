Quatre ans de prison ferme pour quatre scènes de coups et blessures sur trois victimes

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi matin une peine de 4 ans de prison ferme et une amende de 2.400 euros contre Ismail E. H. L'homme de 28 ans, détenu sous surveillance électronique, avait reconnu être l'auteur de quatre scènes de coups et blessures et d'un harcèlement sur trois victimes différentes. Le ministère public avait requis une peine de 47 mois de prison.

Le 19 novembre dernier à Gilly (Charleroi), Ismail E. H. a asséné des coups à son ex-compagne et à sa compagne actuelle. "Le prévenu devait déposer sa compagne et son ex-compagne. Après avoir passé la soirée à célébrer un anniversaire, les deux jeunes femmes ont décidé de dormir ensemble. Ce que n'a pas accepté le prévenu. Il a forcé une première fois sa compagne à sortir de la voiture pour lui asséner une gifle. Un second arrêt a ensuite eu lieu sur un terrain vague où il a encore porté plusieurs coups à sa compagne et a agi de la même manière avec son ex-compagne. Un ami, également présent dans la voiture, a bien tenté de s'interposer. Mais le prévenu l'a alors menacé de lui faire subir la même chose", avait précisé le parquet.

Le jeune homme avait reconnu deux autres scènes de coups, dont une sur sa compagne enceinte de quatre mois à l'époque, et un harcèlement. Ismail avait mis en avant sa consommation d'alcool pour expliquer ses violentes réactions. Une peine de 47 mois de prison avait été requise par le ministère public contre le prévenu, en état de récidive, condamné à seize reprises par la justice.