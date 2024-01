Quatre ans de prison ferme requis pour des coups de couteau sur son beau-père

Le ministère public a requis jeudi en fin de journée devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi une peine de quatre ans de prison ferme contre Grégory J. Le prévenu, actuellement détenu et âgé de 45 ans, est poursuivi pour une scène de coups et blessures à l'aide d'un couteau sur son beau-père. Le quadragénaire invoque la légitime défense.

Le 10 juillet dernier, une scène de coups et blessures entre Grégory J. et son beau-père éclate au domicile de la mère du prévenu à Merbes-le-Château (Thuin, province de Hainaut). La victime présente aux policiers intervenus plusieurs plaies au bras gauche et à la jambe gauche provoquées par un couteau. Interrogé par la justice jeudi après-midi, l'homme détenu invoque la légitime défense. "Il était en train de m'étrangler et je perdais connaissance. Alors je me suis saisi d'un couteau pour m'en sortir. C'est lui, ce n'est pas moi. J'ai agi en cas de légitime défense. S'il ne m'avait pas étranglé, je ne serais pas ici", a confié Grégory J. Présent à l'audience, le beau-père victime des faits admet "être le fautif dans l'histoire."

Pour le ministère public, cette version des faits est uniquement donnée "pour les besoins de la cause." Une peine de quatre ans de prison ferme est requise contre Grégory J., condamné un mois avant les faits à 30 mois de prison avec un sursis probatoire de cinq ans. "Il ne devait plus consommer de cocaïne et ne devait plus se trouver au domicile de sa maman et de son beau-père. Et un mois plus tard, il commet les faits. Trop is te veel", a lancé le substitut Vervaeren.