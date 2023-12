Quatre ans de prison pour avoir jeté une bouteille d'ammoniaque dans le métro bruxellois

Les faits se sont déroulés début août, en soirée, à la station Delacroix, sur la ligne 6. Un homme quittant le métro a jeté une bouteille remplie de liquide dans la rame. Rapidement, plusieurs passagers ont développé des problèmes oculaires et des difficultés à respirer. Tous les passagers sont descendus à l'arrêt Gare de l'Ouest et les services d'urgence ont été prévenus. Les pompiers de Bruxelles sont arrivés sur les lieux et ont transféré deux personnes à l'hôpital.

Selon l'analyse des images des caméras de surveillance par le parquet de Bruxelles, qui avait ouvert immédiatement une enquête, il est apparu que l'auteur avait tenté de voler les passagers. Pour faciliter son larcin, il avait jeté une bouteille d'ammoniaque.