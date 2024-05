Quatre ans de prison pour une attaque avec un feu d'artifice

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné lundi un homme à quatre ans de prison et lui a infligé 2.000 euros d'amende pour une attaque avec un feu d'artifice à Borgerhout. Il avait visé la voiture de son frère avec qui il était en froid à la suite d'une affaire avec sa femme.

Dans la nuit du 2 juillet 2023 aux alentours de 04h00, une voiture garée dans la Beukenstraat avait été gravement endommagée par un feu d'artifice Cobra. Le propriétaire soupçonnait son frère d'être derrière l'attaque. Des images de vidéosurveillance de caméra de reconnaissance de plaques (ANPR) montrent la voiture du prévenu, vêtu d'un sweat shirt gris à capuche, derrière le volant.

Ces habits correspondent à ceux qu'il portait sur les images de vidéosurveillance du quartier. On peut également l'apercevoir sur un scooter, s'éloigner en direction de l'endroit où était garé le véhicule de l'accusé. Les feux d'artifice ont été déclenchés à distance et dans un box de garage à son nom, un appareil à cet effet a été retrouvé, aux côtés d'armes à feu et de munitions.