Quatre ans de prison requis contre un entraineur de ping-pong pour le viol d'une joueuse

Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché lundi sur un dossier de mœurs impliquant un entraineur de ping-pong. Il est reproché au trentenaire des faits de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une jeune fille sur laquelle il exerçait une certaine autorité. Le tribunal ajoute également une prévention d'incitation à la débauche.

Les faits qui datent de 2018 et 2019 ont été mis au jour en septembre 2020, lorsqu'une plainte pour viol est déposée par la jeune femme.

"Dans ses déclarations, la jeune fille fait d'abord état d'une relation normale entre un entraineur et une sportive. Par la suite, le prévenu s'est mis à lui envoyer des messages à caractère sexuel. Il s'est physiquement rapproché d'elle lors des entrainements, la considérait comme son poulain…", a expliqué le ministère public qui a souligné l'important appétit sexuel du prévenu. Ce dernier a d'ailleurs indiqué lors de l'audience avoir eu entre 25 et 30 partenaires sexuelles et avoir des besoins sexuels assez importants.