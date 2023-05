Quatre ans de prison requis pour un dealer en état de récidive

Le ministère public a requis jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 4 ans de prison contre Billal C. Le prévenu, détenu depuis février dernier, est poursuivi pour détention et vente de cocaïne et d'héroïne entre septembre 2022 et février 2023. Ce dernier reconnaît les préventions, affirmant vendre pour un patron.

Après une première observation effectuée par les policiers le 10 janvier dernier sur le prévenu, une seconde opération est menée le 2 février dernier. Un deal de rue entre Billal C. et un acheteur est suspecté. "L'acheteur, interpellé, a confirmé être un client régulier du prévenu depuis septembre 2022", a confirmé le ministère public. Une perquisition domiciliaire a permis de découvrir d'importantes quantités de produits stupéfiants. "Les quantités ne sont pas anodines puisqu'il y avait 68 grammes de cocaïne répartis dans huit pacsons destinés à d'autres revendeurs, selon moi, mais aussi sept pacsons d'héroïne pour 117 grammes et un bloc d'héroïne de 516 grammes. Sans oublier le cahier de comptes. Le tout, alors que le prévenu dit n'être qu'un petit dealer", a détaillé le substitut Vervaeren.

Billal C. ne conteste pas les préventions, affirmant vendre pour le compte d'un patron "dont il a très peur". Une peine de 4 ans de prison a été requise contre le jeune homme de 19 ans, en état de récidive, condamné en juillet dernier à 15 mois de prison avec sursis pour des faits similaires et qui venait de sortir de prison le 9 septembre dernier. "Il n'a semble-t-il pas retenu la leçon et a pris du gallon", a ajouté le parquet. Un sursis probatoire est plaidé par la défense. Jugement attendu pour le 25 mai prochain.