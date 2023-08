Quatre ans de prison requis pour une série de vols en région verviétoise

Celui qui assistait à l'audience est un jeune homme né en 1996. Il doit répondre d'une douzaine de faits en région verviétoise, auxquels il faut ajouter la prévention de séjour illégal sur le territoire.

Le 21 mars dernier, le prévenu et un second individu auraient dérobé une voiture, retrouvée quelques heures plus tard, encastrée dans la vitrine d'un magasin verviétois où des cigarettes ont notamment été dérobées. Le prévenu, qui n'a pas de permis de conduire, minimise les faits et explique que le second était au volant mais qu'il s'agissait d'un accident. Il reconnait avoir volé des cigarettes.