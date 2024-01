Quatre ans requis contre Naïma A., épouse et complice présumée de Kamel A.

Le parquet fédéral à requis mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de quatre ans de prison à l'encontre de Naïma A. Cette dernière est considérée par l'accusation comme une complice de son mari Kamel A., un important prévenu du procès Encro, relatif à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Trois peines différentes pour un total de 19 ans et six mois de réclusion ont été demandées envers lui.

Le ministère public reproche d'abord à Naïma A. d'avoir sous-loué et meublé un appartement à d'autres prévenus impliqués dans la fabrication et le trafic de cocaïne. Lors des perquisitions menées dans le logement, 300.000 euros en liquide et des "pains" de cocaïne avaient été découverts. Dans son lieu de vie, une maison en Région bruxelloise, des bidons de produits chimiques pouvant servir à la confection de drogue ont aussi été retrouvés.

Mais le procureur a également insisté sur les mouvements suspects constatés sur les comptes de la prévenue. En tout, plus de 115.000 euros en espèces auraient transité par ses deux comptes bancaires avant d'être utilisés pour payer les loyers et les charges de ses trois biens immobiliers. Naïma A. est en aveu d'avoir reçu de l'argent de son mari mais affirme qu'elle pensait que ces revenus venaient de la revente de cigarettes. Des transferts de fonds suspects vers le Paraguay et l'Espagne, entre autres, ont aussi été détectés.