Quatre cadavres identifiés grâce à la banque de données ADN des personnes disparues

Quatre cadavres ont pu être identifiés l'an dernier grâce à la banque de données ADN pour personnes disparues. Parmi ceux-ci figurait la dépouille de Britta Cloetens, cette Flamande de 25 ans disparue en 2011 et retrouvée 12 ans plus tard à Dinant. L'Institut de criminalistique et de criminologie précise encore que 69 nouveaux profils ont pu être ajoutés l'an dernier à la banque de données.