Quatre et trois ans de prison avec sursis pour avoir lancé des cocktails Molotov à Malines

"Un câble électrique et un ventilateur du palais de justice ont été touchés et un incendie s'est déclaré. Heureusement, personne n'était présent à ce moment-là et l'incident n'a donc pas fait de blessés", avait expliqué le procureur. "En ce qui concerne la Huis van de Mechelaar (le bâtiment administratif, NDLR), une fenêtre a été fissurée et la façade a été noircie par les flammes. Heureusement, personne n'a été blessé non plus. Ces faits ont suscité un sentiment de peur et d'indignation, je demande donc quatre ans de prison sans m'opposer à un sursis, à condition que les prévenus s'engagent à soigner leur dépendance à l'alcool et/ou à la drogue."

Le prévenu qui avait confectionné les cocktails Molotov est passé aux aveux, mais son complice a demandé l'acquittement au motif qu'il "était présent, mais n'a fait que regarder et n'a pas apporté une aide indispensable", avait expliqué la défense au cours du procès. Le tribunal a estimé que les deux hommes étaient coupables de l'attaque contre le bâtiment administratif, mais a considéré que le second prévenu n'était pas au courant des intentions de son complice lorsque celui-ci a lancé un projectile sur le palais de justice.