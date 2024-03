La cour d'assises de Namur a désigné mercredi quatre hommes et huit femmes pour juger Sébastien de Monte, 41 ans, poursuivi pour le meurtre de Muriel Robert. Un homme et une femme ont été désignés comme jurés suppléants. Le procès débutera le 18 mars à 09h00.

Une relation entre les deux protagonistes et des disputes fréquentes sont évoquées par des sources proches du dossier. L'alcool et la drogue semblaient constituer la toile de fond de leur relation.

La victime aurait été tuée avec un hachoir de boucher. Interrogé dans le cadre du dossier, l'accusé a affirmé ne se souvenir de rien.

La session d'assises débutera le 18 mars à 09h00 et sera présidée par Philippe Gorlé. Jessica Iadanza soutiendra l'accusation. Sébastien de Monte sera défendu par Mes Fery et Thirion. Mes Gras et Henin représenteront quant à eux les intérêts des parties civiles.