Quatre hommes recherchés pour le viol d'une fille mineure à Eeklo

La police fédérale diffuse mercredi un avis de recherche de quatre hommes, à la suite du viol d'une fille mineure en mars 2023. Le violeur et ses trois complices sont âgés entre 20 et 35 ans.

Les quatre individus sont âgés entre 20 et 35 ans et s'expriment en néerlandais.

Le 23 mars 2023, un individu a violé, entre 17h30 et 18h00, une fille mineure dans les buissons situés à côté du Melkerijpad, une piste cyclable et pédestre qui longe la voie ferrée à Eeklo (Flandre orientale). Il était accompagné de trois autres hommes.

Un portrait-robot du violeur a été réalisé. Mesurant environ 1m90, il est de corpulence normale et ses yeux sont décrits comme exorbités. Il portait, au moment des faits, une veste noire de marque "Adidas", un pantalon en jeans bleu de type skinny et des baskets blanches à rayures bleues, également de marque "Adidas".

Les trois complices mesurent entre 1m70 et 1m75. L'un a les yeux bruns et de courts cheveux bruns légèrement bouclés, l'autre a les cheveux noirs et portait des lunettes, le dernier a les yeux bleus.

Avant le viol, les quatre hommes ont pris le bus 58 à Gand, ils seraient descendus à "Gent Zuid" ou à l'un des arrêts entre "Gent Zuid" et "Gent Sint-Jacobs". A 17h28, ils ont suivi, depuis l'arrêt "Eeklo Station", la victime via le Melkerijpad.