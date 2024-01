Quatre morts de nombreux blessés dans l'incendie d'un hôpital en Allemagne

L'incendie survenu jeudi soir dans un hôpital du nord de l'Allemagne a fait quatre morts. Trois victimes sont décédées sur place et une quatrième personne a succombé à l'hôpital, a déclaré vendredi un porte-parole de la police. Il y aurait également de nombreux blessés, plus de dix assurément, mais le porte-parole n'a pas donné de nombre exact.

L'incendie s'est déclaré au troisième étage d'un hôpital d'Uelzen, une ville du Land de Basse-Saxe. Les flammes se sont propagées à plusieurs chambres de patients. De nombreuses personnes ont dû être mises en sécurité et environ 140 secouristes ont été dépêchés sur les lieux. Les blessés souffrent principalement d'intoxication par la fumée et de brûlures.

Le montant total des dégâts est estimé à plus d'un million d'euros, selon la police. La cause de l'incendie n'est pas encore connue et fait l'objet d'une enquête.