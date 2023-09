Quatre partenariats renforceront la réaction aux situations d'urgence en Brabant wallon

Depuis quelques années déjà, le Gouverneur du Brabant wallon intègre certaines associations au panel d'intervenants professionnels (pompiers, ambulanciers, policiers) qui peuvent être déployés en cas de crise. Sept partenariats avaient déjà été conclus avec des radio-amateurs qui peuvent intervenir si les communications sont saturées, avec des météorologues pour disposer de prévisions affinées, avec des vétérinaires urgentistes qui peuvent prendre en charge des animaux blessés, etc.

Les quatre nouveaux partenariats passés vendredi ajoutent des compétences et des moyens supplémentaires pour réagir dans les situations de crise en Brabant wallon. L'ACS La Hulpe compte plus de 400 bénévoles formés à l'aide médicale urgente et disposent de nombreux véhicules d'intervention. Give a Day est une plateforme qui met en relation les offres de bénévolat et les besoins des associations, et peut encadrer les élans solidaires de la population. La Plateforme pour le service citoyen forme des jeunes de 18 à 25 ans et peut les impliquer lors de situations d'urgence, tandis qu'Humanity Help Team est composé de bénévoles formés à l'aide psychosociale.