Quatre personnes dans un état critique après un accident sur l'E40 à Everberg

L'accident s'est produit vers 06h30 sur l'autoroute en direction de Liège, à la hauteur du parking d'Everberg. Des voitures sont entrées en collision.

"Les images des caméras montrent que le premier véhicule a freiné brusquement et s'est arrêté, vraisemblablement en raison d'un défaut technique", a indiqué la porte-parole du parquet de Louvain. "Le second véhicule n'a pas pu freiner à temps et est entré en collision avec le premier. Le conducteur du second véhicule a été blessé mais n'a pas dû être transporté à l'hôpital. Il y avait quatre occupants dans le premier véhicule. Ils ont tous été gravement blessés et transportés à l'hôpital dans un état critique".