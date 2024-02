Quatre personnes interpellées pour trafic de drogue par la zone de police Bruxelles-Nord

Quatre personnes ont été interpellées à Evere le 4 février dernier par la zone de police Bruxelles-Nord, selon un communiqué de celle-ci, transmis par le parquet de Bruxelles lundi. La police a mené fouilles et perquisitions, aboutissant à la saisie d'une quantité de 357,06 grammes de cannabis et d'une somme de 3.110,70 euros.

Deux individus ont pris la fuite à la vue d'inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Nord, le 4 février, dans un parc à Evere. Les policiers se sont lancés à la poursuite des suspects, assistés d'une seconde patrouille qui se trouvait non loin. Un premier suspect a été interpellé dans la rue du Tilleul et un second dans la rue Richard Vandevelde. Ils étaient en possession d'une quantité de 136 grammes de cannabis et d'une somme de 340 euros en petites coupures.

Un troisième suspect a été remarqué au fond du jardin du domicile d'un des deux premiers suspects, alors que la police s'y rendait pour effectuer une perquisition. Celui-ci a pris la fuite et, au cours de celle-ci, a remis un sac à un quatrième individu. Tous deux ont finalement été interceptés et interpellés. Le sac en question contenait une quantité de 207 grammes de cannabis et une somme de 185 euros en petites coupures. Lors de la perquisition du domicile, les policiers ont également découvert une quantité de 11 grammes de cannabis et une somme de 2.585 euros.