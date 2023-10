Quatre personnes jugées pour trafic d'êtres humains dans la construction

Trois hommes et une femme sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bruges pour trafic d'êtres humains dans le secteur de la construction. Le dossier a été ouvert vendredi, mais il ne sera probablement pas débattu avant le printemps 2024.

L'affaire concerne deux familles roumaines actives dans les travaux de démolition et les entreprises de tri des déchets. Installées à Courtrai, elles recruteraient des compatriotes pour travailler en Belgique, mais les travailleurs étaient hébergés dans des conditions difficiles. Selon l'auditorat du travail, les victimes étaient également sous-payées.

L'auditorat du travail de Flandre occidentale avait réclamé une enquête judiciaire pour traite des êtres humains par exploitation économique, travail non déclaré et faux indépendants organisés. Les prévenus sont aussi suspectés de fraude aux allocations pendant la crise du coronavirus. Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions avaient été menées à Anzegem, Deerlijk et Courtrai le 8 octobre 2022.

Les plaidoiries auront probablement lieu au printemps 2024. Le curateur d'une entreprise en faillite, l'Office national de la sécurité sociale (ONSS) et le centre fédéral migration Myria se sont portés parties civiles.