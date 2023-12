Quatre policiers en incapacité de travail après une intervention à Assesse

Les policiers ont été appelés car un homme né en 2004 menaçait son frère avec une bouteille sur la voie publique. À leur arrivée, l'individu s'en est pris violemment à eux, les blessant notamment au niveau du visage.

L'auteur des coups, déjà connu pour ses troubles mentaux probablement liés à la consommation de stupéfiants, a finalement pu être maîtrisé et interpellé. Entendu pour coups et blessures sur agents, menaces et rébellion, il a été libéré sous conditions.