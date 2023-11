Quatre véhicules impliqués et une personne blessée dans un accident à Liège

La police de Liège précise que la rue du Vieux Frêne est complètement fermée à la circulation dans les deux sens, entre le carrefour de Boncelles et l'avenue Hippocrate. Dans le sens montant, il est possible de dévier par l'avenue Hippocrate et le domaine universitaire pour rejoindre Boncelles. Dans le sens descendant, il est préférable d'emprunter le domaine universitaire, via la N63, et Colonster pour rejoindre Tilff.

Selon la police liégeoise, l'impact sur la mobilité ne devrait pas être trop long.