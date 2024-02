Quinze ans de prison pour l'incendie volontaire d'un immeuble à appartements

Dans la nuit du 12 au 13 septembre dernier, les secours ont été requis en nombre rue Astrid à Gosselies pour maîtriser un violent incendie touchant un immeuble composé de six appartements. Cinq résidents ont été emmenés à l'hôpital en raison d'une intoxication avec la propagation des fumées dans les communs du bâtiment. Absent de son procès pour cause de maladie, Jeremy C. avait admis avoir volontairement bouté le feu à la cave du bâtiment "pour faire peur à l'un des locataires", aveugle à 50% et avec lequel il était en conflit. Au moment des faits, le prévenu avait consommé alcool et cocaïne.

Le ministère public avait requis une peine de vingt ans de prison contre le trentenaire, déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires, et qui se trouvait surveillé par la justice avec des mesures alternatives pour un autre dossier lorsqu'il a bouté le feu. Me Widart, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire pour "aider son client à se soigner."