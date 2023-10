Quinze mois de prison ferme pour avoir menacé, ligoté et frappé sa sœur qui s'émancipait

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi par défaut un Nivellois d'origine tchétchène, âgé de 24 ans, à 15 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 800 euros. Il était poursuivi pour la détention arbitraire de sa sœur, menacée et frappée en juillet 2022, après que le prévenu a appris qu'elle avait une relation avec un homme d'origine belge.

La police a reçu en juillet 2022 un appel dans une langue que l'opérateur ne comprenait pas. Une équipe s'est rendue à l'endroit mentionné et a rencontré sur place la mère de famille. Celle-ci a affirmé qu'elle n'avait pas appelé et que tout allait bien. Devant l'insistance des policiers, la dame a fini par leur donner la clé des toilettes où la victime était enfermée.

La jeune fille a expliqué qu'elle étudiait à l'université et que son frère avait appris qu'elle avait un petit ami d'origine belge. Il l'a alors menacée de la brûler. Par la suite, le prévenu a fait irruption dans la chambre de sa sœur, a attaché la victime aux chevilles et lui a lié les poignets dans le dos. Elle a également été frappée aux bras et aux jambes.