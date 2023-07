Quinze mois de prison ferme pour plusieurs faits de violence sur deux femmes

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi en matinée une peine de 15 mois de prison contre Florian C. Le jeune homme, emprisonné, avait reconnu plusieurs faits de violence sur sa compagne et sur l'amie de cette dernière: coups et blessures, abus de confiance, dégradation d'une porte d'entrée et port d'une chaise et d'un marteau. Le ministère public avait requis une peine de 40 mois de prison contre le prévenu.