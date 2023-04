Quinze mois de prison pour une fraude informatique sur une septuagénaire

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné jeudi en fin de matinée Cédric C. à 15 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans. Ce dernier était poursuivi pour escroquerie, fraude informatique et pour deux vols simples. Cédric C. contestait l'ensemble des préventions. Le ministère public avait requis à son encontre une peine de 18 mois de prison, sans s'opposer à un sursis.