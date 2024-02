Rachid El Baydi reconnu coupable du meurtre d'Ismaïl Uriadde

Les jurés ont suivi la thèse du ministère public et de la partie civile et ont reconnu l'accusé coupable d'un meurtre, et non de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner comme l'a plaidé la défense. L'avocate générale avait soutenu qu'il n'y avait "aucun doute sur l'intention homicide" de Rachid El Baydi.

La représentante du ministère public avait retenu comme éléments fondant la culpabilité pour meurtre, d'une part la profondeur de la lésion, environ 10 centimètres, et d'autre part la localisation du coup, dans une zone vitale du corps. Pour elle, Rachid El Baydi a bien eu conscience qu'il allait provoquer la mort d'un homme. "La victime n'avait aucune chance étant donné la force avec laquelle le coup a été porté, transperçant l'aorte et la veine cave", avait-elle affirmé. "Revisionnez les images et vous verrez bien que l'accusé tend le bras pour attraper le couteau. C'est ça qu'il cherchait sur la table", avait-elle conseillé aux jurés.