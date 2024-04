"On raconte que je suis le chimiste, mais ce n'est pas moi", a déclaré un prévenu

"Je ne suis pas un criminel, je suis juste un ouvrier", a raconté le prévenu. "J'ai quitté la Colombie pour aller en Espagne puis en Belgique, pas pour travailler dans le milieu des stupéfiants mais parce que je suis tombé amoureux d'une femme. Quand je suis arrivé en Belgique, on m'a mis dans une pièce où il y avait des produits chimiques. On m'a menacé de mort si je ne continuais pas. J'ai travaillé durant six mois et on ne m'a même pas payé tout ce que j'aurais dû recevoir", a-t-il dit. "On raconte que je suis le chimiste, mais ce n'est pas moi, c'est faux", a affirmé l'homme de 55 ans.

Interrogé également sur des photos de cadavres découvertes dans son téléphone, le prévenu a répondu qu'il s'agissait de menaces. "Ce sont des photos de personnes tuées en Colombie qu'on m'envoyait", a-t-il déclaré.