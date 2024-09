RDC : dix morts, dont cinq civils, dans une attaque d'hommes armés dans le nord-est

Cinq civils et cinq soldats de l'armée congolaise ont été tués dans une attaque d'hommes armés dans une province du nord-est de la République démocratique du Congo régulièrement en proie à des violences meurtrières contre les civils, a-t-on appris lundi de sources militaires et locales.

Parmi les provinces les plus troublées de l'Est congolais, l'Ituri est notamment le théâtre d'un conflit entre milices communautaires, dont la Codéco et le groupe Zaïre, qui a provoqué la mort de milliers de civils et des déplacements massifs de populations.

Selon le colonel Ruphin Mapela, l'attaque de dimanche soir a entraîné l'intervention de militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) basés dans la localité de Nizi, et "cinq parmi eux sont morts".

Les assaillants "ont tendu une embuscade" aux militaires, "cinq sont morts", a confirmé à l'AFP le Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC dans la province de l'Ituri.