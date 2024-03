RDC : le journaliste Stanis Bujakera est sorti de prison, selon un proche

Correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence de presse Reuters, Stanis Bujakera a été condamné lundi à six mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive, et à une amende d'un million de francs congolais (soit 368 euros). "Le ministère public a retiré son appel, là il (Stanis) est libre, il est dans la voiture, je le ramène à la maison", a déclaré à l'AFP Patient Ligodi, le chef du journal en ligne Actualite.cd, dont M. Bujakera est également directeur de publication adjoint.

