RDC: le journaliste Stanis Bujakera reste en prison

Le journaliste congolais Stanis Bujakera, censé être libéré mardi après avoir purgé sa peine de six mois de détention, reste en prison dans l'attente de son procès en appel, en République démocratique du Congo a indiqué son avocat.

Correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence Reuters, Stanis Bujakera a été condamné lundi à six mois de prison (une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive) et à une amende d'un million de francs congolais (soit 368 euros).

Patient Ligodi, chef du journal en ligne Actualite.cd, dont M. Bujakera est directeur de publication adjoint, a indiqué avoir payé mardi "le montant de l'amende et tous les frais de justice".