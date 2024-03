RDC: Stanis Bujakera promet de poursuivre son travail de "journaliste indépendant"

Le journaliste congolais Stanis Bujakera libéré mardi après six mois d'emprisonnement en République démocratique du Congo, a retrouvé mercredi ses collègues et a promis de poursuivre son travail de "journaliste indépendant".

Correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence de presse Reuters, Stanis Bujakera a été arrêté en septembre, jugé et condamné lundi à six mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive. Il est sorti de prison mardi et a rejoint mercredi la rédaction du journal en ligne Actualité.cd dont il est directeur de publication adjoint.

Stanis Bujakera a salué la mobilisation autour de son cas, remercié les médias pour lesquels il travaille ainsi que toutes les organisations de défense des droits des journalistes qui l'ont soutenu et ont dénoncé cette arrestation, qu'il estime "arbitraire". L'homme de 33 ans a promis de poursuivre son travail de "journaliste indépendant".