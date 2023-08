RDC: trois ans de prison requis contre l'ex-chef du parti de Tshisekedi

Ex-chef de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti présidentiel, Jean-Marc Kabund est député et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été arrêté le 9 août 2022 et est détenu depuis à Makala, la grande prison de Kinshasa.

"Le ministère public a requis trois ans de prison" contre lui devant la Cour de cassation, a déclaré à l'AFP son avocat, Me Georges Lutula.