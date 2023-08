Record d'exclusions volontaires de joueurs grâce à l'application Itsme

"Cette forte augmentation est surtout liée à la possibilité de s'exclure via le système ­Itsme", explique Marjolein De Paepe, responsable de la communication pour la commission des jeux de hasard. "Cette option existe depuis 2021. La procédure d'exclusion est plus simple et plus rapide".

Les chiffres de la commission indiquent qu'en 2022 environ 53% des exclusions volontaires ont été demandées via l'application Itsme.

Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.