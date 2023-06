Remblaiement de la carrière de Biesmerée : 621.000 euros réclamés à six prévenus

Le parquet de Namur a requis mercredi devant le tribunal correctionnel 1.000 euros d'amende et la confiscation de 621.000 euros à l'encontre de 6 anciens bourgmestres et échevins de la commune de Mettet. Ceux-ci doivent répondre de 3 préventions : défaut de permis d'environnement, gestion non conforme de déchets et modification du relief du sol. La période infractionnelle visée va de septembre 2000 à juillet 2018. Les faits concernent l'ancienne carrière de Biesmerée, non-exploitée depuis 1975, où près de 62.000 mètres cubes de déchets ont été déversés.