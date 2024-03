"Rendez une justice ordinaire dans ce procès extraordinaire", plaide l'avocat de Murat E.

L'avocat de Murat E. a sollicité lundi le sursis complet et sans condition pour son client devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, dans le cadre des plaidoiries du procès Encro. Le prévenu est considéré comme l'un des dirigeants d'une organisation criminelle active dans un trafic de drogue, mise en lumière après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

Pour l'avocat du prévenu, Me Anthony Rizzo, son client ne peut pas être considéré comme le dirigeant de cette activité. Selon lui, Murat E. ne percevait pas davantage de bénéfices que les deux autres membres impliqués dans ces plantations, et n'avait donc pas le rôle de chef. Cette activité de culture de cannabis ne bénéficiait par ailleurs pas "d'une envergure suffisante que pour pouvoir être considérée comme une organisation criminelle", a ajouté l'avocat.

En février dernier, le procureur fédéral Julien Moinil avait requis à son encontre 10 ans de prison, 400.000 euros d'amende et 300.000 euros de confiscation de biens. Le ministère public avait en effet affirmé que Murat A. avait participé à la culture de plantations de cannabis à Rochefort et Audenarde, en qualité de dirigeant.

Le pénaliste a toutefois reconnu que son client avait poursuivi "un but de lucre trop important" et qu'il devait être condamné en conséquence. Me Rizzo a dès lors sollicité une peine avec sursis simple et complet, ainsi que davantage de clémence d'un point de vue financier.

"J'ai le sentiment que le procureur fédéral veut condamner Murat E. pour toute une série d'idées qu'il se fait de lui", a pointé l'avocat. "Je vous demande de rendre une justice qui soit ordinaire, en dépit du caractère tout à fait extraordinaire de ce procès", a conclu Me Rizzo, s'adressant à la présidente du tribunal.