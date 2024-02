Report des débats dans le dossier d'un oncle pédocriminel qui risque 15 ans

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de reporter l'examen du dossier d'un Liégeois âgé de 32 ans poursuivi pour viols, atteintes à l'intégrité sexuelle et incitations à la débauche sur ses nièces et neveux. Une expertise réclamée par le tribunal n'a pas encore été finalisée.

L'affaire avait été révélée après une dénonciation des autorités américaines dans le cadre d'une enquête portant sur la diffusion et la détention d'images d'agressions sexuelles commises sur des enfants. Une perquisition avait confirmé qu'une des victimes était la nièce du prévenu et qu'elle avait été violée et victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle.

L'enquête avait révélé cinq victimes. Trois d'entre elles, nièces du prévenu, avaient été violées et avaient subi des atteintes à l'intégrité sexuelle alors qu'elles étaient âgées entre 4 ans et 10 ans. Deux garçons, ses neveux, avaient été incités à la débauche et à participer à des scènes sexuelles.