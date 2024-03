Report des débats dans le dossier d'un résidant suisse suspecté de viols sur sa fille

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de reporter au 7 juin prochain l'examen du dossier d'un Liégeois d'origine résidant actuellement en Suisse, suspecté de faits de viols et d'attentats à la pudeur commis sur sa fille lorsqu'elle était âgée de 5 à 8 ans. Les faits auraient été commis dans les années 90 et avaient été dénoncés 25 ans plus tard.