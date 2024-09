Report des débats dans le dossier d'un suspect de viols sur une adolescente

Le tribunal correctionnel de Liège a reporté au 10 janvier 2025 l'examen du dossier d'un Liégeois de 37 ans poursuivi pour des faits de viols, d'atteintes à l'intégrité sexuelle, de coups et de harcèlement sur une adolescente. L'homme encourt plus de six ans de prison, mais une expertise ordonnée contre lui n'a pas encore été réalisée.