Report d'une semaine de la chambre du conseil concernant l'ex-animateur Sven Pichal

Les avocats de l'ex-animateur radio Sven Pichal (44 ans) ont demandé et obtenu mardi le report de l'examen du dossier de leur client devant la chambre des mises en accusation d'Anvers. Celle-ci se penchera à nouveau sur l'affaire le 19 septembre prochain. "Une circonstance imprévisible s'est produite et doit d'abord être clarifiée", ont expliqué Me Walter Damen et Davina Simons pour justifier leur demande de report.