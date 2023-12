Reprise de la circulation entre Malines et Willebroek, et entre Gand et Aalter

Les trains peuvent à nouveau circuler entre Malines et Willebroek de même qu'entre Aalter et Gand, informe le gestionnaire d'infrastructure, Infrabel, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Aucun train ne circulait depuis 21h15 entre Malines et Willebroek en raison d'un problème au niveau de Willebroek, résolu deux heures plus tard.

La circulation a aussi été interrompue peu après 21h00 entre Gand et Aalter à cause d'un accident de personne à Landegem. La circulation est de nouveau possible depuis 01H15 vendredi.