Reprise du trafic ferroviaire entre Jette et Opwijk

Le trafic ferroviaire a repris entre Jette et Opwijk, vendredi vers 16h30, sur la ligne Bruxelles-Termonde, indique le gestionnaire du réseau Infrabel. La circulation des trains était interrompue depuis 14h40 à la suite d'une collision entre un train et une voiture à Opwijk. "Il y aura encore des retards pendant l'heure de pointe du soir sur la ligne Bruxelles-Termonde", a précisé le porte-parole Frédéric Petit.

"Une voiture qui se rendait de Merchtem à Opwijk a, pour une raison inconnue, traversé la voie ferrée et a été heurtée par un train en approche", a déclaré la bourgmestre d'Opwijk, Inez De Coninck. "Il s'agissait pourtant d'un passage à niveau surveillé, avec des feux et des barrières, et le passage à niveau était fermé. La conductrice du véhicule serait gravement blessée."

Selon les services de secours, la victime a dû être désincarcérée avant d'être transportée à l'hôpital.