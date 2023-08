Roumanie: deux morts dans l'explosion d'une station de gaz, des blessés amenés en Belgique

Deux personnes ont été tuées et 56 blessées, dont plusieurs ont été transportées en Belgique et en Italie pour y être soignés, dans deux explosions samedi près de Bucarest dans une station de gaz liquéfié, ont annoncé les autorités roumaines.

Les deux personnes décédées sont un couple, dont l'homme a fait une crise cardiaque, tandis que la femme, grièvement brûlée, est morte plus tard de ses blessures.

Ces blessés ont été emmenés en Italie et en Belgique, selon le ministère roumain de la Défense.

"Nous avons transféré deux pompiers et deux civils à l'étranger (pour être soignés) et d'autres suivront", a annoncé M. Arafat dans un communiqué.

Parmi les blessés se trouvent également deux agents de police et deux gendarmes, a détaillé Raed Arafat, chef du département de secours, qui précise que certains de ces blessés souffrent de brûlures graves.

La Roumanie a demandé assistance, via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, pour le traitement de 18 patients grièvement brûlés, et l'Autriche, l'Allemagne et la Norvège ont offert leur aide, a indiqué sur X (ex-Twitter) le commissaire européen pour la Gestion des crises Janez Lenarcic.

Les raisons des explosions n'étaient pas encore connues, mais une enquête est en cours.

Plus de vingt véhicules de pompiers ont été dépêchés sur les lieux, et la population a été évacuée dans un rayon de 700 mètres, a déclaré l'Inspection pour les situations d'urgence, dans un communiqué.