Rudy Staelen ne conteste pas l'intention de tuer son épouse

Lors de l'instruction d'audience, l'accusé a déclaré qu'il avait vu rouge quand la victime a insulté ses enfants, fruits d'une précédente union, de "mongols".

Le couple se trouvait alors chez lui, rue des Rapiécés à Strépy-Bracquegnies, après avoir passé l'après-midi et la soirée à boire de l'alcool dans des cafés et un restaurant de La Louvière. Il est alors allé chercher une pioche dans le grenier et s'est rendu dans la chambre à coucher, où se trouvait Evelina, "pour la buter".