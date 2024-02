Russie et Canada introduisent un recours devant le TAS contestant le podium des JO

La Russie et le Canada ont introduit un recours devant le TAS contestant le podium de l'épreuve de patinage artistique par équipes des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022, tel qu'établi après la suspension de la Russe Kamila Valieva pour dopage, a annoncé le tribunal arbitral du sport de Lausanne lundi.

Seuls les points de Valieva ont été supprimés de l'épreuve par équipes et la Russie glisse de la première à la 3e place. Les États-Unis héritent de la médaille d'or devant le Japon.

Mais le Canada, 4e, réclame une place sur le podium. Les huit membres de l'équipe canadienne ont saisi le TAS, appuyés par la fédération canadienne de patinage et par le comité olympique canadien.

De leur côté, par trois procédures distinctes, le comité olympique russe, la fédération russe de patinage et six patineurs russes — dont Kamila Valieva — ont également contesté la décision de l'ISU pour demander d'être rétablis à la tête de l'épreuve, et de se voir décerner la médaille d'or.

Kamila Valieva avait été contrôlée positive par l'agence antidopage russe (RUSADA) à la trimétazidine, substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine, lors des championnats de Russie fin 2021 à Saint-Pétersbourg.